"حماس" تُدين "العدوان الإسرائيلي" على سوريا

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وقالت الحركة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه: "العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها، يؤكد أن الكيان الصهيوني هو الخطر الأكبر ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها".

وأضافت إن "حملة التطبيع العربي المتواصلة مع إسرائيل وعقد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة، شجّع الكيان على ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة، كما شكّل غطاء له".

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا"، إن 4 مدنيين، قتلوا بعد منتصف الليل، في غارات إسرائيلية على مدينة حمص، ومحيط دمشق.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذا التقرير، رغم إقرارها في الماضي، بتنفيذ مئات الهجمات على أهداف في سوريا.

وقالت "سانا": "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، بعد منتصف الليل لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.