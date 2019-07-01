"الوطني الفلسطيني": نفق سلوان جريمة أمريكية إسرائيلية بحق القدس

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

ندد المجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين، بافتتاح إسرائيل، نفقا استيطانيا جديدا أسفل حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بمشاركة أمريكية.

وقال المجلس، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية، عمان، مقراً له، في بيان، تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه: "إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أمريكية رسمية بالعدوان على معالم مدينة القدس التاريخية والتراثية والدينية، يعتبر تحدياً صريحاً للأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف: "ما جرى استفزاز وقح لمشاعر العرب والمسلمين، وكشفاً جلياً عن مدى الاستخفاف والاستهتار الأمريكي الإسرائيلي بكافة قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وقرارات القمم العربية والإسلامية".

وشارك كل من السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مساء الأحد، في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا).

ويمر النفق ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبلدة.

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وقال فريدمان خلال مراسم الافتتاح إن "تدشين الطريق يشكل الرد المناسب على كل من انتقد قرار الرئيس (الأمريكي) دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل".

واعترف ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الثاني 2017، بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967.

وهذا النفق هو جزء من خطة باسم "شلم"، أقرتها الحكومة الإسرائيلية، لتعزيز وجودها في منطقة الحوض المقدس بالبلدة القديمة في القدس، عبر تنفيذ عشرات المشاريع السياحية والحفريات الأثرية في سلوان والبلدة القديمة، بحسب الخارجية الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للقدس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، أن مشاركة فريدمان وغرينبلات تأتي بدعوة من "إلعاد"، وهي جمعية استيطانية تستولي على الأملاك الفلسطينية في القدس، وتشرف على نحو 70 بؤرة استيطانية في بلدة سلوان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.