9 سبتمبر.. منع دخول #الإسمنت غير الحاصل على #الجودة_السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، بدء التطبيق الإلزامي لمنع تداول أو استيراد منتجات الإسمنت ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية، اعتبارًا من 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م.

وأشارت هيئة المواصفات إلى أنّ الإلزام يشمل كلًا من: الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة، وذلك وفقًا للجزء الثالث من اللائحة الفنية لمواد البناء.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات، للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: ttps://jeem1.saso.gov.sa/.

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وأكّدت هيئة المواصفات أنّ هذه الخطوة تأتي حرصًا منها ومن الجهات الرقابية ذات العلاقة، على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودية وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها.

وأوضحت الهيئة، أنّ حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزِّز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة، اعتمد اللائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية في اجتماعه رقم (161)، المنعقِد بتاريخ 24 / 10/ 1438هـ، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/1 /1439هـ، حيث تضمنت فرض علامة الجودة السعودية على منتجات الإسمنت، بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة، كما نصّت هذه اللائحة على منح فترة انتقالية لموردي ومصنِّعي الإسمنت والخرسانة الجاهزة مدتها سنتان من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.