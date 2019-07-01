5 مزايا جديدة لمستخدمي «واتساب»

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مسؤولو تطبيق واتساب، 5 مزايا جديدة تتاح قريبا للمستخدمين، أبرزها مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرة على قصص «فيسبوك» FacebookStories على غرار الطريقة التي يمكن استخدامها على «إنستغرام». إضافة إلى حماية صورة الملف الشخصي، وتصميم الألبوم.

ومن بين أهم المزايا، الوضع الليلي، إذ يعمل واتساب حاليا على توفير ميزة الوضع المظلم لتطبيقه، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيطلق على هذا الوضع الجديد الوضع الليلي Night Mode، ومثلما يحدث في الوضع المظلم في نظام أندرويد سيصبح المظهر الرئيسي للتطبيق أسود اللون.

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وتسمح ميزة QR code الجديدة للمستخدمين بإضافة جهات اتصال إلى هواتفهم الذكية عن طريق فحص QR code للمستخدمين الآخرين.