ليبيا.. #الجيش يفرج عن #بحارة_أتراك

صحيفة الخليج الالكترونية قالت معلومات، اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي، التابع لحفتر، «عفا عن ستة بحارة أتراكًا، كانوا محتجزين لديه» على ذمة تحقيقات تجريها القوات المسلحة الليبية مع عناصر تركية.

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