قنصليتنا بـ #هونج_كونج تُحذر المواطنين من أماكن التظاهرات

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت القنصلية العامة للمملكة في هونج كونج، تحذيراً للمواطنين المتواجدين بالبلاد، من الاقتراب من أماكن المظاهرات العنيفة التي تجددت اليوم (الاثنين) على نطاق واسع في المدينة وحول مكاتب الحكومة.

وأوضحت أن التظاهرات شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي بعد محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى بالقوة.

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وأوصت القنصلية عبر حسابها على “توتير” ضمن سلسلة التنبيهات التي تصدرها، بالابتعاد عن المناطق التي من المتوقع استمرار المظاهرات بها، وهي مقر الحكومة والمجلس التشريعي، ومقر الشرطة بمنطقة أدميرلتي.