مشروع مشترك لتوطين التصنيع العسكري.. والتوقيع مع 3 شركات كورية

الخليج - واس

أكدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI سعيها والتزامها بتوطين التصنيع العسكري من خلال إقامة مشروع مشترك وتوقيع مذكرة اتفاق مع ثلاث شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة.

ووقع مذكرة الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير ، و الرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع Hanwha Defence سونغ سو لي والذي يمثل شركات هانوا. وهي شركة هانوا Hanwha Corporation، وشركة هانوا للدفاع Hanwha Defence، وشركة هانوا للأنظمة Hanwha Systems.

ومن المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم مبدئي هو “شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر” وأن تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة .

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كما سيتم خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك، تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات القتال “الاشتباك”، وأنظمة الدفاع، والأنظمة البحرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب الآلي والاستخبارات C4I، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.

و أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصناعات الجوية والعسكرية في المملكة، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات هانوا على مدى أكثر من 60 عاماً أسهمت في توطين المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج في تحقيق الاكتفاء الذاتي عسكرياً لجمهورية كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي، كم تشكل أذرع هانوا الثلاث شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا في مساعينا الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد المملكة.

من جانبه، قال سونغ سو لي الرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع: “لقد عملنا جاهدين للتوصل إلى هذا التعاون المشترك في سبيل توطين مجموعة واسعة من منتجات ’هانوا‘ الدفاعية، وذلك بدءاً من الذخائر، مروراً بالأنظمة الأرضية، ووصولاً إلى الإلكترونيات الدفاعية، ونحرص في “هانوا للدفاع” على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.