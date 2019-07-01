تغريد السليمان: الإصرار والعزيمة والصبر أبرز معايير النجاح لسيدة الأعمال

العنود العتيبي

أدارت الحوار – العنود العتيبي

نتوقف في كل أسبوع مع عضوات ملتقى سيدات الفكر لنحاور المبدعات في لقاء خاص وعبر “صحيفة الخليج” توقفنا هذا المساء مع سيدة الأعمال تغريد السليمان المدير التنفيذي لمكتب رفيف للاستشارات الإدارية.

* مبدأيًا.. نريد نبذه تعريفية عنك

– تغريد سليمان إنسانه شغوفة طموحة حالمة تسعى لتحقيق حلمها بكل يقين وثبات وثقة بالله، مؤمنة بأن الفرص موجودة في كل مكان بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود خلال مسيرتي الجامعية لم اكتف فقط بالدراسة بل كنت ابحث عن التطوير والمعرفة والاكتشاف في مجال الاستشارة وتطوير الأعمال بعد التخرج بدأت مسيرة البحث والدخول في عالم التجارة ولكن لوجود بعض التحديات والعوائق اضطررت للبحث عن وظيفة كمرحلة ولسد هذه الفجوة (الخبرة).

والآن ولله الحمد أعمل مستشار تطوير أعمال المدير التنفيذي لمكتب رفيف للاستشارات الإدارية شريك مؤسس في عدة شركات ومرشد لعدد من القطاعات الحكومية

* ما الذي دفعك للخوض في عالم التجارة؟

– تغريد بطبيعتها ما تحب الروتين انك تكون في وظيفة ومهام معينة شيء ممل جدًا بالنسبة لي ، وانك تصنع الفرصة وتبدأ بتطوير ذاتك وتبحث عن كل ما هو جديد في مجال الأبحاث والتطوير والإدارة.. هنا تبدأ تجد شغفك وطموحك وتنطلق في الدخول لعالم التجارة

* ما هي أبرز التحديات التي واجهتك؟

– قرار الاستقالة والتوجه إلى التجارة كان بمثابة الصدمة لعائلتي بسبب خوفهم وحرصهم الزائد الذي أراه من وجهة نظري أنه مو خوف قد مو تحطيم للشباب.

– بعض الإجراءات الحكومية مثل الخبرة ولكنها تيسرت بفضل الله

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* معايير النجاح لسيدة الأعمال؟

– الإصرار والعزيمة والصبر مع التخطيط وطريقة التنفيذ

* ما هي رؤيتك للمستقبل؟

– أن نكون إحدى البيوت الاستشارية التي تقوم على الثقة والنجاح والتميز والإبداع، وإضافة قيمة مميزة لشركائنا

* دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات كيف تقيمين أدائها؟

الدعم موجود والتسهيلات والإجراءات الحكومية أصبحت أيسر عن قبل، أكثر ما يحتاج إليه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بداية الانطلاق والتوجيه السليم، لان أغلب ما يواجه هذه الفئة هو الخوف من الفشل وعدم وضع الأسس والخطوات للدخول إلى التجارة، ونحن في رفيف ندعم رواد وأصحاب المشاريع من بداية الفكرة إلى أن ترى النور وتصبح واقع ملموس أمامه أهم شروطنا للدعم هي الإصرار والجدية والالتزام في العمل فقط .

* ما هو تقييمك للمرأة السعودية في النشاط التجاري؟

– استطاعت المرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة وولاة الأمر منذ تأسيس المملكة العربية السعودية التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتقليدها المناصب العليا فأصبحت شريك مهم في صناعة القرار.

* نصيحتك للفتيات المبتدئات في سوق العمل؟

– كل محطة من المحطات اللي راح يمر فيها صاحب المشروع هي عبارة عن خبرة وعبرة.

فنصيحتي لا تيأس من أول مرحلة كون مؤمن بقدراتك واثق من خطواتك وراح توصل للنجاح.