شكرا لقرائتكم "طالبان" تفاوض في الدوحة... وتهاجم في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 26 دقيقة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 16:15

قُتل شخص وجُرح 65 آخرون، بينهم تلاميذ مدرسة، بتفجير سيارة مفخخة وسط كابول، تلاه مهاجمة مسلحين مبنى في منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية، في اعتداء تبنّته حركة "طالبان".



يأتي ذلك فيما استؤنفت جولة جديدة من المحادثات بين الحركة والولايات المتحدة في الدوحة.

وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة مقتل شخص وجرح 65 آخرين، بينهم 9 أطفال، مرجّحاً ارتفاع عدد القتلى.

وأشارت إدارة مستشفى الطوارئ في كابول الى أن "بين الجرحى أطفال كانوا ذاهبين إلى المدرسة". وأظهرت صور على مواقع للتواصل الاجتماعي الأطفال في المستشفى بزيّهم المدرسي، مصابين بصدمة وهم لا يزالون يحملون كتبهم المدرسية لدى وصولهم لتلقي العلاج.

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وذكر ناطق باسم "طالبان" أن التفجير الذي حصل في حيّ بولي محمود خان استهدف "مركزاً لوجستياً وهندسياً لوزارة الدفاع"، مضيفاً أن "عدداً كبيراً من المهاجمين" اقتحم المبنى لاحقاً.

وأشار ناطق باسم وزير الداخلية الى أن الاعتداء بدأ بتفجير سيارة مفخخة، قبل أن "يهاجم مسلحون مبنى، تطوّقه القوات الخاصة للشرطة". وأعلن مقتل مهاجم.

ويضمّ الحيّ المستهدف مقرَي الاتحادَين الأفغانيين لكرة القدم والكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية. وقال ناطق باسم اتحاد كرة القدم: "حصل انفجار ضخم قرب بوابة مبنى الاتحاد. بعض زملائنا في الداخل، وردنا وقوع جرحى. لا نعرف هل دخل مهاجمون المبنى".

وكتب رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله على "تويتر" ان الاعتداء "يظهر الطابع الإجرامي" لـ "طالبان".

وفيما كان الاعتداء جارياً، كتب الناطق باسم الحركة في الدوحة سهيل شاهين على "تويتر": "عند تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، في حضور مراقبين دوليين، سنبدأ المحادثات مع الطرف الأفغاني، ولكن لن نتفاوض مع إدارة كابول على أساس أنها حكومة".