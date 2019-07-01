شكرا لقرائتكم سبعة قتلى خلال التظاهرات الحاشدة في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 15:58

قُتل سبعة أشخاص أمس الأحد في السودان خلال تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة الجيش بنقل السُلطة إلى المدنيّين، وفق وكالة الأنباء الرسميّة، في وقت نجحت الحركة الاحتجاجيّة في رهانها على حشد المتظاهرين على رغم انتشار قوات الأمن.



وشكلت التظاهرة "المليونيّة" أمس الأحد اختباراً لمنظمي الاحتجاجات، بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في 3 حزيران (يونيو) الماضي وانقطاع الإنترنت الذي حَدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

وأطلقت الشرطة السودانية أمس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من القصر الجمهوري تلبية لدعوة قادة الاحتجاجات. وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأن "الشّرطة أطلقت 5 عبوات من الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من القصر الجمهوري حتى مسافة تناهز 700 متر، بينما وصلت نحو 25 من سيارات مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع شبه العسكرية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة "سونا" عن وزارة الصحّة أن هناك سبعة قتلى و181 جريحاً، بينهم 27 بطلق ناري في تظاهرات الأحد، من دون أن تورد تفاصيل عن ظروف وفاة هؤلاء. وأضافت الوكالة أن هناك 10 إصابات أيضاً بصفوف القوّات النظامية، بينهم 3 إصابات بصفوف قوات الدعم السريع.

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وفي وقت سابق كانت "لجنة أطبّاء السّودان المركزيّة" المقرّبة من قادة الاحتجاجات أكّدت في حصيلة أولية أن 5 متظاهرين على الأقل قُتِلوا في المسيرات الحاشدة. وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو أمس الأحد إنّ "قنّاصة" أطلقوا النار على 5 مدنيين وثلاثة من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية. وأضاف: "هناك مندسّون يُريدون تغيير التقدّم الحاصل".

واستخدمت قوّات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة بحري في شمال الخرطوم وفي منطقتَي معمورة واركويت بشرق العاصمة ضدّ المتظاهرين الذين كانوا يهتفون" "حكم مدنيّ، حكم مدني!".

وأطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، حسب شهود. وأتت التظاهرة الجديدة في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجّين والقادة العسكريّين. ودعا الاتحاد الاوروبي ودول غربية ومنظمات حقوقية عدّة قادة الجيش إلى تفادي العنف.

وقال مراسل "فرانس برس" إن مئات الرجال والنساء نزلوا الى شوارع حي الشفاء حاملين أعلام السودان ورافعين علامات النصر.

وعلى طريق المطار، انتشرت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، بحسب مراسل فرانس برس. وخرجت تظاهرات مماثلة في مدن الأبيض ومدني وخشم القربة، على ما أفاد شهود. وانتشر عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية على متن شاحنات صغيرة في مقدمها أسلحة رشاشة في العديد من ميادين الخرطوم، كما أفادت صحافية في "فرانس برس" جالت في المدينة.