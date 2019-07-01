التحالف يعلن إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".