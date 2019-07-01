بيان من الوحدات حول المشجع "الجبالي" المفقود في لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أكد امين سر نادي الوحدات عوض الاسمر ان الجهود الادارية التي بذلها مؤخرا مع امين سر نادي العهد اللبناني محمد عاصي اثمرت بالكشف عن مكان المشجع الأردني محمد الجبالي والذي سافر الى لبنان مؤخرا لحضور لقاء الوحدات والعهد اللبناني ضمن اياب مباريات دور النصف نهائي عن منطقة غرب اسيا ببطولة كاس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم. وبين الاسمر ان المشجع الجبالي انقطعت اخباره لحظة وصوله لبنان بحسب رواية شهود عيان الامر الذي دفع النادي للتحرك والسؤال عنه لدى الجهات اللبنانية المختصة لتتضح الصورة النهائية فيما يخص الموضوع. اقرأ أيضاً : الوحدات يكثف جهوده بالبحث عن المشجع"الجبالي" في لبنان واكد الاسمر ان الجبالي سيكون قريبا في عمان بعيد الانتهاء من بعض الاجراءات الخاصة لدى الجهات اللبنانية المختصة. واثنى الاسمر على جهود سعادة النائب طارق خوري والذي كثف جهوده عبر قنوات الاتصال الرسمية للبحث عن الجبالي.

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