الجسم الغامض فوق شمال قبرص.. صاروخ سوري

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عسكريون يحملون حطام الصاروخ السوري

وأضاف المسؤولون أن الصاروخ، وهو من طراز أرض جو الذي تطلقه عادة الدفاعات الجوية، انفجر فوق عدد من قرى الجمهورية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، على ما أوردت "سكاي نيوز".

وكان وزير خارجية شمال قبرص، قدرت أوزارساي، قال إن انفجارا وقع في ساعة مبكرة، الاثنين، مؤكدا أن الأمر لا يعود إلى طائرة مروحية أو إحدى مركبات البلاد.

ورجح أوزارساي أن يكون الجسم الطائر إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ).

ولاحقا، قال أوزارساي إن التقييم الأولي يشير إلى أن الجسم الطائر صاروخ روسي الصنع مضاد للطائرات من طراز إس 200، سقط في منطقة سفح جبل شمال العاصمة نيقوسيا.

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وأضاف أنه تم إطلاق من سوريا ردا على هجوم إسرائيلي، الليلة الماضية، قتل فيه 4 مدنيين سوريين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وهذا يعني أن الصاروخ الروسي الصنع قطع على الأقل 200 كيلومتر حتى وصل الأراضي القبرصية.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت، الليلة الماضية، لما وصفته ب"عدوان إسرائيلي " بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى ميليشيات حزب الله.