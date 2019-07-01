التحالف العربى يعترض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى نجاحه فى اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء اليوم الاثنين. كان الميليشيات الحوثية قد استهدت عدة مناطق سعودية مأهولة بالمدنيين فى الأيام الماضية، أبرزها مدينة جازان، ومطار أبها الدولى.

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