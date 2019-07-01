شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على سوريا لـ 15 قتيلا بينهم 6 مدنيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من لندن مقرا له، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 6 مدنيين.
وأوضح المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن البوارج الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمليشيا حزب الله اللبنانى والمليشيات الإيرانية، وذلك فى محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المرصد السورى، أن مقرات للحرس الثورى الإيرانى تعرضت للقصف الإسرائيلى، إضافة إلى مركز البحوث العلمية.
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