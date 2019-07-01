شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العقاري يفوز بجائزتين: تفوقنا على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن حصوله مؤخراً على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية وذلك من منظمة Contact Center) World ) العالمية، في العاصمة النمساوية فيينا.

ومثل “الصندوق العقاري” في استلام جائزة أفضل خدمات ذاتية سعود بن سلطان العجمي المدير العام لقنوات التوزيع بالصندوق العقاري، كما تسلم فهد الصفيان مدير إدارة مراكز الاتصال، جائزة أفضل مركز اتصال.

وأعرب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، عن سعادته بحصول الصندوق على هذه الجائزتين الذهبيتين التي تعدان شهادة تؤكد المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة مستفيديه، بالإضافة إلى أنها تعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م، منوهاً بهذا الإنجاز الذي يعتبر ثمرة جهود منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

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وأوضح الصندوق أن هاتين الجائزتين تمنحان للمنظمات التي تتبع أفضل الممارسات في خدمة العملاء والخدمات الذاتية وتحظى بأعلى درجات الرضا من العميل، مشيرا إلى أنه حقق الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، بتقدم كبير في الخدمات الإلكترونية ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير والذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” للربع الأول للعام 2019م.