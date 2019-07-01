عمرو دياب ومحمد فؤاد ينعيان عزت أبو عوف... وتشييع جنازته وسط عدد محدود من الفنانين (صور)

وشارك في تشييع الجنازة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، وعدد من نجوم الفن، منهم خالد النبوي ويسرا اللوزي ومحمد مرزبان ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي ومحمد ثروت وخالد سرحان وكاملة أبو ذكرى ومحمد العدل.

كما دخلت شقيقات الراحل أعضاء فريق "الفور إم" الغنائي في نوبة من البكاء الشديد.

وكان من أبرز الفنانين الذين نعوا عزت أبو عوف، المطرب المصري، عمرو دياب، الذي كان آخر ظهور فني للراحل معه، من خلال إعلان شبكة المحمول "فودافون" في شهر رمضان 2019.

وغرد عمرو دياب عبر حسابه على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. عزت أبو عوف، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته".

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كما حرص المطرب المصري، محمد فؤاد، على نعي الراحل عزت أبو عوف، وهو الذي اكتشفه فنيا وقدمه للجمهور، في ثمانينيات القرن الماضي.

وكتب "فؤاد" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، رحمة الله عليك يا أعز و أغلي الناس.. رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب و أخلص أخ و أوفي صديق.. رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم و أن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة.. وداعا يا دكتور / عزت أبو عوف".

وكان عزت أبو عوف، توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التى مكث بها نحو شهر ونصف.