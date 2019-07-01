اتفاق عسكري بين السعودية وكوريا الجنوبية... هذه تفاصيله

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ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة "هانوا" للدفاع، سونغ سو لي.
ومن المقرر، أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم مبدئي هو "شركة سامي — هانوا لأنظمة الذخائر"، وأن تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة.
وخلال المراحل اللاحقة للمشروع سيجري تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات القتال، وأنظمة الدفاع، والأنظمة البحرية، إضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسب الآلي والاستخبارات C4I، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.
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