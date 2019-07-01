الصادق المهدي يكشف شرط قبول حميدتي رئيسا للسودان

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وقال المهدي، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن على البلاد "تجنب التوترات بين قوات الدعم السريع المهيمنة على الأمن في العاصمة الخرطوم والجيش بأي ثمن وإلا فإنها تخاطر بالمزيد من الاضطرابات في أعقاب انقلاب عسكري في أبريل/ نيسان الماضي".

ودعا زعيم المعارضة السودانية، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، إلى دمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة، والاستقرار في البلاد.

وقال المهدي، وهو شخصية بارزة في المشهد السياسي السوداني ورئيس وزراء سابق، إنه "إذا كان حميدتي يأمل أن يصبح رئيسا للسودان فعليه الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.