دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي رئيس انستغرام يُجيب.. هل يتصنت فيسبوك على مستخدميه؟

يعتقد الكثير من مُستخدمي موقعي التواصل الاجتماعيأوأن المسؤولين على هاتين المنصتين يتصنتون عليهم.

ليبرا: كل ما تريدون معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة alqiyady 1 ليبرا: كل ما تريدون معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة

شاهد أيضاً: ليبرا: كل ما تريدون معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة ولكن هل هذا حقيقي؟.. الإعلامية غايل كينغ، استضافت في برنامجها "سي بي إس ذيس مورننغ"، رئيس تطبيق انستغرام آدم موسيري ووجهت له هذا السؤال ليرد:" :"فيسبوك و إنستغرام لا يستمعان إلى رغبات مستخدميهما، أو محادثاتهم الخاصة، أو حتى الاطلاع على الرسائل النصية لهم في (الإنبوكس) الخاص بهم".

58 مليون ساعة إضافية لمستخدمي فيسبوك في الشرق الأوسط خلال رمضان alqiyady 1 58 مليون ساعة إضافية لمستخدمي فيسبوك في الشرق الأوسط خلال رمضان

شاهد أيضاً: 58 مليون ساعة إضافية لمستخدمي فيسبوك في الشرق الأوسط خلال رمضان ولكن مقدمة البرنامج أكدت له أنها في كثير من الأحيان لا تبحث عن منتج ما ولكن فور حديثها عنه يظهر له لتوجه له سؤالاً عن كيفية حدوث ذلك، ليرد موسيري:" الأمر ربما يعود لسببين أولهما أنه "حظ عاثر" ليس أكثر، والثاني هو أن ذلك المنتج ظل المستخدم يبحث عنه لفترة من الوقت".

انستغرام يوفر ميزة لاستعادة الحسابات الشخصية عند سرقتها alqiyady 1 انستغرام يوفر ميزة لاستعادة الحسابات الشخصية عند سرقتها

شاهد أيضاً: انستغرام يوفر ميزة لاستعادة الحسابات الشخصية عند سرقتها وتابع:"قد تكوني منجذبة ناحية الطعام والمطاعم واستوقفك مطعم على فيسبوك و إنستغرام وأثار إعجابك، ليكون في مقدمة اهتماماتك، وقد يكون في حالة اللاوعي ثم يظهر أمامك، أعتقد أن مثل هذه الحالات تحدث بصورة دقيقة". المزيد:

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