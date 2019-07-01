بعد الكشف عنه في لندن، هاتف هونر HONOR 20 PRO بكاميرته الرباعية قادم إلى المملكة العربية السعودية.
أعلنت علامة هونر التجارية والتابعة لشركة لهواوي، عن وصول هاتفها الجديد HONOR 20 PRO في أغسطس القادم، بعد أن أعلنت عنه مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن. وسيكون الهاتف متاحًا في جميع متاجر التجزئة المعتادة في المملكة، كما سيكون معتمدًا من قوقل ومتجرها بلاي.
وقالت الشركة، أن رغبتها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب أندرويد، يُلزمها على العمل بكل الطرق لتوفير التقنيات للمستخدمين، وأكدت أن هاتف HONOR 20 PRO سيتم تزويده بنظام Android Q عند تحديث النظام لباقي سلسلة HONOR 20 الموجودة بالسوق.
يُشار أن الهاتف يأتي بكاميرا رباعية في الخلف لتمنحه قدرات تصوير عالية، وكاميرا أمامية بشاشة تشكل 91.7% من حجم الجهاز.
كما يتمتع الهاتف بمعالج كيرين 980 الذكي، وبجانبه ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
يأتي الإصدار الجديد منن هونر بعد فترة وجيزة من إطلاق هاتف HONOR 10i المتوفر في السعودية، والذي يتميز بأول نظام كاميرا ثلاثية من الشركة وكاميرا سيلفي مُبتكرة بدقة 32 ميجا بكسل.
الجدير بالذكر أن علامة أونر التجارية تابعة لشركة هواوي وبالتالي ستكون جميع التحديثات فيها متوافقة مع الشركة الأم.
لكن بإمكان المستهلكين إعادة الثقة تجاه هواوي كما كانت في السابق بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها على هامش قمة أوساكا.
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التدوينة هونر تؤكد أن هاتف HONOR 20 PRO قادم إلى السعودية في أغسطس بدعم قوقل ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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