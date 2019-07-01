الجامعة العربية تطالب بتدخل دولي لوقف الحفريات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

القاهرة/الخليج 365-

طالبت الجامعة العربية، الاثنين، بتدخل المجتمع الدولي لوقف الحفريات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.

وقالت الجامعة في بيان، إنها تدين بشدة "افتتاح نفق ما يسمي "طريق الحجاج" في مدينة القدس باتجاه المسجد الأقصي بحضور أمريكي".

وأكد البيان أن ما حدث "انحياز أمريكي في تبني المشاريع الاستيطانية التهويدية للقدس خلافا للشرعية الدولية".

وحذرت الجامعة من النتائج والتداعيات الخطيرة التى ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات فى مدينة القدس المحتلة.

وطالبت بـ"ضرورة تدخل المجتمع الدولى والنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية للوقف الفورى لمثل هذه الممارسات العنصرية".

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كما طالبت المجتمع الدولي بالتأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية كجزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الخاضعة لأحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من تداعيات استمرار السلطات الإسرائيلية، بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها، الأحد، والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

ومساء الأحد، شارك كل من السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

ويمر النفق ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبلدة.

ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد).

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للقدس.

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