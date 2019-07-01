الأمم المتحدة ترسل مساعدات إنسانية إلى المحتاجين بإدلب

هطاي/ جيم غينجو/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الاثنين، مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في مدينة إدلب السورية (شمال غربي)، عبر معبر "جيلفا غوزو" التركي.

وذكر مراسل الخليج 365، أن 21 حافلة نقلت المساعدات إلى المدينة، عبر المعبر في ولاية هطاي، جنوبي البلاد.

وأضاف أن المساعدات سيتم توزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها.

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