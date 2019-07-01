وفاة أول مصري رفع علم بلاده على خط بارليف الإسرائيلي

القاهرة / الخليج 365

توفي اليوم الاثنين، "محمد العباسي"، أحد أبطال حرب أكتوبر / تشرين الأول 1973، التي خاضتها مصر ضد إسرائيل لتحرير أرضها المحتلة، شمال شرقي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فالعباسي الذي رحل عن عمر يناهز 72 سنة، هو أول من رفع العلم المصري على أول نقطة حصينة في خط بارليف الإسرائيلي، الذي كانت تقول تل أبيب عنه أنه المانع الذي لن يقهر.

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وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مدينة "القُرين" بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، وفق المصادر ذاتها.

وولد العباسي في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ شباط عام 1947 بمدينة القرين بمحافظة الشرقية والتحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وله 4 أبناء.

والتحق بالتجنيد بصفوف الجيش المصري، في يونيو/ حزيران 1967، وخاض تدريبات عسكرية في سلاح المشاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.