إخلاء سبيل البحارة الأتراك المتحتجزين لدى قوات حفتر بليبيا

أنقرة / الخليج 365
أخلت قوات حفتر بليبيا، سبيل 6 بحارة أتراك متحتجزين لديها.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، الإثنين، إنه جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر.
وأردفت المصادر، أن البحارة الأتراك عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم، بإرادتهم.
وحذّرت تركيا، في وقت سابق، ميليشيات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر.
وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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