رئيس الموساد: إيران تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط في الخليج

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قال رئيس المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، يوسي كوهين، إن ايران تقف خلف الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، في الخليج.

وقال كوهين، في كلمة خلال مؤتمر هرتسيليا الذي ينظمه معهد السياسات والاستراتيجية (خاص)، الإثنين: "من المؤكد أن إيران تقف خلف الهجمات على ناقلات النفط في الخليج".

وأضاف: "نعلم من مصادرنا أن ايران تقف خلف الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، لقد صادقت القيادة الإيرانية عليها ونفذتها قوات الحرس الثوري".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن كوهين متابعته: "لا يوجد شيء بريء في سياسة إيران النووية".

وعلى الصعيد الفلسطيني، قال كوهين إن حركة حماس، تحاول بكل قوتها "إشعال النار"، في الضفة الغربية.

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وكشف عن دور" الموساد" في التقريب ما بين إسرائيل والدول العربية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال كوهين: "يهدف الموساد إلى حماية إسرائيل من أخطار الحرب، ولكن لديه أيضًا دور استكشاف فرص السلام وإطلاق المبادرات التي يمكن أن تقدم السلام".

وأضاف: "إن لدى اسرائيل علاقات، ليس فقط مع الأردن ومصر، ولكن العديد من الدول العربية الأخرى أيضا"، دون أن يسمها.

وتابع كوهين، الذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الموساد" قاد الطريق إلى اللقاءات التي عُقدت في سلطنة عُمان" في إشارة إلى زيارة نتنياهو إلى عُمان نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولقاءه مع السلطان قابوس بن سعيد.

وأشار إلى أن "الموساد يعتقد بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع دول عربية بسبب التهديد الإيراني" مضيفا: "هناك نافذة فرصة قد تتوفر لمرة واحدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.