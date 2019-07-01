التعاون الإسلامي: القضية الفلسطينية على جدول زيارة العثيمين لروسيا

جدة / الخليج 365
قالت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، إن الأمين العام، يوسف العثيمين، يبدأ غدا زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العلاقات وبحث مختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي، خاصة القضية الفلسطينية.
ووفق بيان للمنظمة، اليوم، "يجري الأمين العام محادثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو، يعقبه مؤتمر صحفي للجانبين".
وتبحث الزيارة التي لم تعلن المنظمة مدتها، "أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وروسيا في القضايا السياسية المختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وروسيا عادة ما تعلن عن دعمها لمبادرة السلام العربية، التي ترفضها واشنطن وإسرائيل، كما ترفض الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية.
وروسيا لديها صفة دولة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وتعتبر ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة منذ 2008.
وتأتي الزيارة عقب أيام من إقامة ورشة الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، في البحرين، التي قاطعتها فلسطين.
وتهدف الورشة ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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