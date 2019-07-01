تركيا.. تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / محمد بوزتبه / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا"، في غارات على منطقة باسيان شمال العراق.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن الغارات الجوية، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب المتواصلة في منطقة هاكورك، شمالي العراق.

وأضاف البيان أن القصف الجوي استهدف مرابض أسلحة ومخابئ عائدة للمنظمة الإرهابية.

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وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.