أمين عسير في زيارة تفقدية لحديقة ملهمتي

أميرة الشهري

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بجولة تفقدية لحديقة ملهمتي بشارع الفن و التي تأتي ضمن جولاته التفقدية لحدائق ومنتزهات منطقة عسير لتحقيق أهداف الأمانة عبر تطوير خدماتها المستمر و قياس مستوى الرضا لدى المستفيد .

و التقى الحميدي خلال جولته في حديقة ملهمتي بعدد من المواطنين حيث استمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم ومدى رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم.

فيما استمع لشرح مفصل عن ابرز الفعاليات و البرامج المقدمة للزوار الحديقة و التي تنظمها أمانة منطقة عسير ضمن مهرجان صيف أبها لهذا العام .

حيث تشهد الحديقة فعاليات و برامج متنوعة شملت اكثر من فعالية مُبهرة ومتنوعة ما بين ترفيهية وتراثية وفنية ومسرحية وثقافية، كما خصص جناح للأسر المنتجة و برامج الأسرة والطفل و التي لاقت استحسان و اعجاب الزوار ، خصوصا وانها تهتم بكافة الفئات السنية.

فيما تستمر فعاليات حديقة ملهمتي الى نهاية موسم الصيف حيث تستقبل العائلات يوميا للاستمتاع بالعروض التي تشهدها الحديقة .

وتأتي هذه الجولة حرصا منه على قياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم وللاطمئنان على سير العمل البلدي بالشكل اللائق من خلال الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم بشكل دوري ومفاجئ.

ووجه الحميدي منسوبي أمانة منطقة عسير بتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم على حد سواء مؤكدا بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة خصوصا وان المواطن والمقيم يستحقون منا أفضل الخدمات البلدية.