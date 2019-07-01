أمانة عسير تزيل 107 من الاحواش و الاستراحات العشوائية

نجود علي

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في أعمال معالجة التشوه البصري المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الشهر الماضي إزالة أكثر من 280 الف متر مربع من مخلفات البناء و الهدم و نواتج الحفر كما تم اصلاح نحو 526 متر مربع من حفر الشوارع كما تم تقليم و تنسيق أكثر من 24 ألف شجرة و إعادة تأهيل اكثر من 16 ألف متر مربع من الحدائق و 5.342 متر مربع من ملاعب الأطفال كما تم طمس 1.332 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام و تم إعادة تأهيل 579 لوحة ارشادية و إزالة 501 لوحة إعلانية و اصلاح اكثر من 2000 متربع من الأرصفة المتهالكة إضافة الى انه تم إزالة 107 من الاحواش و الاستراحات العشوائية فيما تم إزالة 38 مظلة داخل الاحياء إضافة الى سحب 43 سيارة تالفة و معالجة اكثر من 2000 حاوية نفايات و اصلاح 2.527 عمود انارة متهالك بجانب معالجة وضع الباعة الجائلين .

مبينا بأن تلك الجهود جاءت لمكافحة مسببات التشوه للمظهر العام ، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل سيواصل تنفيذ مهامه وفق خطط عملية تم وضعها مسبقا ، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة كافة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير بشكل عام .