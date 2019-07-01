أمر_ملكي بترقية وتعيين 179 قاضيًا في #وزارة_العدل

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

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