غدا.. أمسية قصصية وشعرية نسائية على مسرح أمانة عسير

ابها ينظم نادي أبها الأدبي بالتعاون مع أمانة منطقة عسير مساء غد الثلاثاء أمسية قصصية وشعرية نسائية لكل من تغريد العلكمي ونوال طالع في مجال السرد ولينة عسيري وزهرة ظافر في مجال الشعر وذلك بعد المغرب فيما يتاح الحضور للجميع على مسرح أمانة المنطقة بوسط أبها.

الجدير بالذكر أن نادي أبها الأدبي يحتضن عدد من الفعاليات الثقافية بالتعاون مع بعض الجهات خلال موسم صيف أبها لهذا العام كما يرعى فعالياته عدد من الصحف الالكترونية.

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