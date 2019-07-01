تراجع #أسعار_الذهب اليوم بنسبة حوالي 2 %

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الخليج - واس
انخفض سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، بنسبة 1.7 % إلى 1384.81 دولارًا أمريكيًا وذلك إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع فيما تراجع سعر أوقية الذهب العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 1.8% إلى 1388.20 دولارًا أمريكيًا.
وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.9 % في المعاملات الفورية إلى 15.19 دولارًا أمريكيًا واستقر سعر أوقية البلاديوم اليوم عند 1538.12 دولارًا أمريكيًا فيما انخفض سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.1 % إلى 832.19 دولارًا أمريكيًا.
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