“التحالف الدولي” يستهدف مواقع للقاعدة شمال غرب #سوريا

الخليج - أ ف ب

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدافه اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ”القاعدة” في شمال غرب سوريا، وأسفرت الضربة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ثمانية عناصر بينهم ستة قياديين.

وقال التحالف الدولي في بيان إنه شن غارة ضد “قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب” المحاذية لإدلب، مشيراً إلى أن “العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء”.