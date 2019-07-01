الان تتابع سلطات باريس ترفع تحذيراً من موجة حارة شديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365: حذرت سلطات العاصمة الفرنسية باريس اليوم من موجة حارة شديدة الخطورة جراء ارتفاع درجات الحرارة في عموم فرنسا. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية أنها سجلت أرقاما قياسية لدرجات الحرارة بلغت 45.9 درجة مئوية في منطقة جالارج-لو-مونتيو قرب مدينة نيم بجنوب فرنسا, مبينةً أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في شمال فرنسا إلا أن متوسط درجات الحرارة لا يزال مرتفعًا في الجنوب.

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