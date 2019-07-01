شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينى يرأس أكبر البنوك فى إسرائيل.. ونتنياهو يهنئه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تسلم سامر حاج يحيى وهو فلسطيني من سكان الطيبة داخل الخط الأخضر، رئاسة مجلس إدارة بنك لئومي وهو أحد أكبر البنوك في إسرائيل.
ووفقًا لقناة 12 العبرية، فإن حاج يحيى سيخلف المدير السابق ديفيد برودت الذي أدار البنك لمدة 9 سنوات. مشيرة إلى أن تعيينه سيخضع لموافقة المشرف العام على البنوك الإسرائيلية.
ويُتوقع أن يصبح القرار ساري المفعول بعد 21 من شهر يوليو الجاري.
ويعتبر حاج يحيى صاحب خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي، وعمل مستشارًا لقسم الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، ومحاضرًا لبرنامج الماجستير في الاقتصاد المالي.
وهنأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاج يحيى بالمنصب الجديد وتمنى له النجاح.
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