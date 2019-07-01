شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا: بيونج يانج على استعداد لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أمس الأحد، إن كوريا الشمالية على استعداد لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة تطوير دمشق فى حال استكمال الإجراءات القانونية لذلك.
وحسب موقع سبوتنيك، أشار المعلم إلى ارتياحة لما تم التوصل له فى الزيارة الأخيرة، التى قام بها وفد برئاسته للصين وكوريا الشمالية.
ولفت المعلم إلى أن سوريا والصين تقفان فى خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادى الأمريكى حيث تفرض واشنطن عقوبات على البلدين.
وأكد رئيس الوزراء السورى استعداد الصين الإيجابى للتعاون الاقتصادى والثقافى مع سوريا.
وأضاف أن زيارته إلى الصين كانت إيجابية وناجحة لبناء أسس العلاقة الثنائية مع الصين، التى تشكل ثاني اقتصاد في الساحة الدولية.
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