شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكرى ليبى: سنحرر طرابلس من المليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبى، اللواء عبد السلام الحاسى، أن قوات الجيش ستدخل العاصمة طرابلس وتحررها من قبضة المليشيات المسلحة.

وقال الحاسى فى تصريحات نقلها المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الليبية ستنتصر لسيادة الدولة الليبية وكرامتها بالقضاء على العصابات التى تتحصل على دعم تركى.

وأكد الحاسى أن القوات المسلحة الليبية تنفذ الخطة التى وضعها القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس، لافتا إلى وجود قصف عشوائى من الطائرات التركية للمدن الليبية، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

Advertisements

وتتهم القوات المسلحة الليبية النظام التركى بدعم المجموعات الإرهابية، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنه فى الوقت الذى تحارب فيه القوات المسلحة الإرهاب على الأراضي الليبية؛ فإن ليبيا تتعرض منذ سنوات لدعم لوجستي تركي للعناصر الإرهابية.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى أنها أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية.

وطالبت الحكومة الليبية المؤقتة طرد كافة الشركات التركية العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية؛ ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحلات الجوية المدنية (من وإلى) تركيا إلى المطارات الليبية ردا على هذا العدوان التركي الإرهابي.