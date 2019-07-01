وزير الخارجية السوري: بيونغ يانغ على استعداد لإرسال عمالة البناء المختصة إلى سوريا

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وأشار المعلم، في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ارتياحة لما تم التوصل له في الزيارة الأخيرة، التي قام بها وفد برئاسته للصين وكوريا الشمالية.

ولفت المعلم إلى أن سوريا والصين تقفان في خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادي الأمريكي حيث تفرض واشنطن عقوبات على البلدين.

وأكد رئيس الوزراء السوري استعداد الصين الإيجابي للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا.

وأضاف أن زيارته إلى الصين كانت إيجابية وناجحة لبناء أسس العلاقة الثنائية مع الصين، التي تشكل ثاني اقتصاد في الساحة الدولية.