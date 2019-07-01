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© Sputnik . Ilya Pitalev
ولفت المعلم إلى أن سوريا والصين تقفان في خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادي الأمريكي حيث تفرض واشنطن عقوبات على البلدين.
وأكد رئيس الوزراء السوري استعداد الصين الإيجابي للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا.
وأضاف أن زيارته إلى الصين كانت إيجابية وناجحة لبناء أسس العلاقة الثنائية مع الصين، التي تشكل ثاني اقتصاد في الساحة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السوري: بيونغ يانغ على استعداد لإرسال عمالة البناء المختصة إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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