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© AP Photo / Kamran Jebreili
وأكد وزير شؤون الإعلام في البحرين، أن "لقادة ورموز دول الخليج مكانة كبيرة لدى أبناء هذه الدول، ما يجعلها تسمو فوق أي إساءة مغرضة يتبناها النظام القطري وإعلامه المشبوه".
ودعا الرميحي رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء ما تروج له هذه الحسابات التي وصفها بـ"المشبوهة" من "إشاعات مغرضة وأفكار مسمومة"، تهدف لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحسابات هو "شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة الفتن وخلط الأوراق ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
واتهم المسؤول البحريني قطر بالإساءة لكل ما هو خليجي وعربي، لافتا إلى أن "سياسة الحكومة القطرية في هذا المجال باتت مكشوفة وتلقى رفضا وسخطا من أبناء دول الخليج".
وقال الوزير البحريني إن "الدوحة تنتهج سياسة عدائية رخيصة لا تريد خيرا للمنطقة، تعتمد فيها على من وصفهم بـ"مجموعة من المرتزقة" بهدف تحقيق أجندات هدامة تستهدف أركان الوحدة الخليجية والمنظومة الجماعة لدول المنطقة".
يذكر أن المنامة كانت هاجمت الدوحة، في وقت سابق أمس الأحد، بسبب برنامج من المتوقع أن تبثه قناة الجزيرة القطرية، والذي قالت البحرين إنه يهدف إلى "إثارة الفتن والتأجيج والتدخل السافر" في شؤونها الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر "شبكة ومرتزقة لاستهداف قادة الخليج"... قطر تتلقى أقوى اتهام من "دول المقاطعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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