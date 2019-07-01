دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة مطار مسقط يستقبل أول رحلتينيوميــا للطائــرة الإمـاراتية 380 A

مطار مسقط يستقبل أول رحلتينيوميــا للطائــرة الإمـاراتية 380 A

مسقط -

يستقبل مطار مسقط الدولي اليوم أول رحلة لطائرة طيران الإمارات (380 A) ضمن رحلتين يوميا بين مسقط ودبي تشكلان أقصر رحلة للطائرة العملاقة ذات الطابقين في محطاتها العالمية.

وقد أثبتت أسرة مطار مسقط الدولي وبكل سلاسة قدرة كبيرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين لمثل هذا النوع من الطائرات العملاقة خصوصا وإن المطار قد تم تزويده بجسور ذي مستويات متعددة صممت لهذا الغرض كما أن مدرج المطار مؤهل لاستقبال هذه الطائرات العملاقة، حيث يبلغ طوله 4 كيلومترات، وعرض 75 مترا، مع توفير ممرات وقاعات خاصة لهذه الطائرات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة من المسافرين في الرحلة الواحدة.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني قائلا: نفتخر في مطارات عمان بمطار مسقط الدولي الذي نعتبره تجسيداً لكرم الضيافة العمانيــــة الأصيلة وطبيعتها الخلابة ويحظـــى منذ افتتاحه بإشادات عالميـــة حصد علـــى أثرها على عدة جوائز عالمية، لمـــا يتمتع به من عمارة تعكس الطابع العُماني التقليدي وبمواصفات تكنولوجية حديثة لمواكبة التجربة الاستثنائية للمسافرين عبر «بوابـــة الفرص والجمال»، بجانب ما يتمتع به من مستويــــات متميزة من النواحي التشغيلية التي تواكب متطلبات شركات الطيران الدولية ويسعدنا في مطارات عمان الترحيب مرة أخرى بطائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص 380 بعد ترحيبنا بزيارتها العام الفائت في الذكرى الـ25 من عمر العلاقة بين مطار مسقط الدولي وطيران الإمارات هذا الترحيب الجديد برحلاتها اليومية من وإلى مسقط التي تستمر حتى شهر سبتمبر القادم يأتي ضمن الالتزامات المشهود بها التي يقدمها شريكنا الإستراتيجي طيران الإمارات لترسيخ كل ما من شأنه توفير خيارات سفر فاخرة لمسافريه عبر مطار مسقط الدولي وأيضا ضمن الخط المباشر لمسقط كوجهة من الجانب الإماراتي الشقيق أو لدبي كوجه من الجانب العماني وكل هذا يصب في صالح خدمة المسافرين ومستخدمي المطار.

وأضاف نائب رئيس أول لمطار مسقط الدولي سعود بن ناصر الحبيشي إن المطار بمبناه الجديد أكد جاهزيته منذ بداية تشغيله التجاري في 20 مارس من العام الماضي وفي عدة مناسبات لاستقبال هذه الرحلات لهذا النوع من الطائرات. وقد جهز مطار مسقط الدولي بإمكانات ومستوى عالٍ من حيث الأنظمة والتجهيزات وبقدرته على استيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر هذا النوع من الطائرات أو الطائرات الأخرى.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية ماجد المعلا: إن تقديم خدمات A380 إلى مسقط يعني أن المزيد من عملائنا سيحصلون على فرصة لتجربة منتجاتنا الرائدة في صناعة الطيران، كما سيعززون خيارات السفرالمفضلة لديهم، مضيفا ان عُمان هي وجهة مهمة لطيران الإمارات، وسنواصل النظر في طرق تنمية عملياتنا في هذا السوق لخدمة عملائنا على أفضل. ونتقدم بالشكر إلى أسرة مطار مسقط الدولي على دعمهم في إجراء عمليات A380 اليومية المزدوجة.

ويأتي قرار طيران الإمارات تشغيل طائرات A380 لخدمة مسقط بعد عام واحد من قيام هذه الطائرة برحلة لمرة واحدة إلى مطار مسقط الدولي احتفالاً بمرور 25 على إطلاق عمليات الناقلة في سلطنة عمان، وذلك في تأكيد جديد على جاهزية البنية الأساسية للمطار للتعامل مع الطائرة ذات الطابقين.