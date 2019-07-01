دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية سورية في دمشق وحمص

أطلقت طائرات إسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عدداً من الصواريخ استهدفت محيط العاصمة دمشق وريف محافظة حمص وسط سورية.

وقال قائد ميداني في القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية: «إن طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من سبعة صواريخ عند منتصف ليل الأحد، وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق، كما استهدفت تلك الطائرات مناطق في ريف حمص الشرقي».

وقال مصدر عسكري سوري في دمشق، إن «منظومات دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق».

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق للوكالة: «أصوات انفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق، وأن أحد الصواريخ استهدف منطقة قرب مدينة صحنايا جنوب العاصمة دمشق، وأن عددًا من الانفجارات وقع في المكان الذي استهدف ما يشير إلى أنه ربما يكون مستودع أسلحة، وأن عدداً من سيارات الإسعاف اتجهت إلى المدينة».

وأكد السكان أن «منظومات الدفاع الجوي أسقطت أربعة من الصواريخ التي أطلقت باتجاه دمشق».