توتر أمني في لبنان ... قتيلان على الأقل في إطلاق نار على موكب وزير في حكومة الحريري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب، اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه. ووقع الحادث أثناء مرور موكب الوزير الدرزي في منطقة موالية لفصيل درزي منافس.

ويعد الوزير الغريب أحد المقربين من الزعيم الدرزي المؤيد لسوريا طلال أرسلان.

والمنطقة التي وقع بها الحادث قرب عاليه موالية للزعيم الدرزي المناهض لدمشق وليد جنبلاط. ونفى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط أي صلة له بالحادث.

وقال الغريب في مقابلة أجراها مع تلفزيون لبناني محلي عقب وقوع الحادث، إن ما حدث "كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة"، مضيفا " يبدو أن هناك قرارا بتفجير الوضع".

وقال وزير الدفاع إلياس بو صعب في مداخلة تلفزيونية، إن الجيش كثف انتشاره في المنطقة ودعا للهدوء.

وبدأ التوتر مع اعتزام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو مسيحي ماروني وحليف سياسي لأرسلان، زيارة المنطقة مما دفع المحتجين لإغلاق الطرق.

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وألغى باسيل الزيارة، التي وصفها الحزب التقدمي الاشتراكي بالمستفزة، بسبب الاحتجاجات.

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