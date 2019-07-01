مستوطنون يقتحمون الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مستوطنون، اليوم الاثنين، اقتحامهم للموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فى تصريح اليوم، ان عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثرى فى البلدة، لليوم الثانى على التوالى، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلى وانتشاره على جميع المداخل، فيما اغلقت الموقع الأثرى أمام المواطنين الفلسطينيين.
يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.
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