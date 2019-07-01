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إغلاق السفارة الأمريكية فى تونس لدواعى أمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية فى تونس، إغلاق أبوابها، اليوم الاثنين، باستثناء الخدمات المستعجلة، لدواعى أمنية، وفق تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى بتويتر.

 

كانت  وزارة الداخلية التونسية، قد أصدرت بيانًا على موقعها الرسمى، أعلنت فيه أن عملية شارل ديجول بالعاصمة، أسفرت عن استشهاد رجل أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين.

 

 كما تُفيد الوزارة أن كافة الوحدات الأمنية على أهبة واستعداد تام للتصدى، لكل ما من شأنه أن يمس من أمن واستقرار البلاد.

 

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 كما أصدرت الوزارة بيانًا، أشارت فيه إلى تفجير الساعة 11 صباحًا، حين قام شخص بتفجير نفسه قبالة إدارة شرطة مكافحة الإرهاب،  بالقرجاني.

 

وأسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وفى بيان ثالث قالت وزارة الداخلية  أن تفجير الساعة 10.50 صباحًا،  أقدم فيه شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديجول بالعاصمة، ولم تسفر العملية إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجلى أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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