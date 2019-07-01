اسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في مناطق متعددة منم الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ،الإثنين، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة نشاطات عنف شعبية.

وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

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وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.