أنقرة تدعو ميليشات حفتر لاطلاق فوري لسراح المحتجزين الأتراك

أنقرة / أوزجان يلدريم / الخليج 365
دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إلى إخلاء سبيل فوري للمواطنين الأتراك الستة، المحتجزين من قِبل الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر.
وأوضح جليك في تغريدة على تويتر، أن ميليشيات حفتر أثبتت عدم قانونيتها مجددا من خلال اختطاف المواطنين الأتراك بطريقة قُطّاع الطرق.
وأضاف جليك قائلا: "الشعب التركي والليبي إخوة، وهذه الأخوة لها جذور عميقة وستستمر إلى الأبد، ونسعى دائما لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتركيا إلى جانب كل من يريد الاستقرار والسلام لهذا البلد".
وأردف قائلا: "صداقة تركيا بعيدة عن المصالح والاستغلال، وهذه الصداقة تستند إلى القيم الإنسانية الحقيقية، ويجب على الجميع ألّا يختاروا الخصام مع تركيا".
وحذّرت تركيا، في وقت سابق، ميليشيات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر.
وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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