السفارة الأمريكية بتونس تغلق أبوابها الإثنين "لأسباب أمنية"

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، مساء الأحد، أنها ستغلق أبوابها الإثنين 1 يوليو – تموز لأسباب أمنية.
جاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة على شبكة التويتر.
وقالت السفارة: "لأسباب أمنية"، تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة أمام العموم الإثنين 1 يوليو – تموز باستثناء الخدمات العاجلة"، دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وشهدت تونس الخميس؛ 3 عمليات إرهابية اثنتان منها وقعتا بالعاصمة تونس وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة 8 أشخاص وذلك بعد أقل من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأعلن تنظيم "داعش"، الخميس، مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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