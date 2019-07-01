إصابة 65 شخصًا بينهم 9 أطفال إثر انفجار وسط #كابول

الخليج - واس أصيب 65 شخصاً على الأقل, بينهم 9 أطفال نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدد المصابين بلغ 65 شخصًا بينهم 9 أطفال, تم نقلهم إلى المستشفيات.

​ وكانت الداخلية الأفغانية قد أعلنت أن التفجير بواسطة سيارة مفخخة وقع في الدائرة الـ16 في كابول، تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني, مبينة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها.

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