آل الشيخ: مياه وكهرباء المساجد تتعرض للسرقة.. ولن نتهاون في ملاحقة المتورطين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، عن اكتشاف الوزارة لحالات سرقة للمياه والكهرباء المخصصة للمساجد، من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن يعود بعضها لأئمة ومؤذنين.

وشدد آل الشيخ على أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة ومحاسبتهم بشكل رجعي، حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائيا، حيث إن الوزارة هي من تتحمل دفع فواتير الاستهلاك في تلك الأماكن.

وأشار وفقا لـ”عكاظ” إلى أن الوزارة عممت في وقت سابق لمنسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها.